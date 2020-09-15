準新娘積極減肥 缺乏性趣

Q：我的女友向來偏肥，中等高度，體重150多磅，她節食和睇醫生食藥減肥約半年後，現120多磅，減了30磅，還說要減到100多磅左右，希望年底拍最靚的婚紗照。我們一直有性生活，但自從開始減肥一段時間後，女友便開始沒興趣，不是完全不進行，只是次數極少。我心裏認為是減肥影響了性生活，未知是否正確 ?我曾向女友表示不如停止減肥，她不開心，反說我叫她半途而廢，我想多了解減肥是否會令女性有性冷感呢？

Morgan

A；女性因減肥而影響了性生活，情況很常見。它通常發生在大幅度減磅的女性身上，相反較少發生在稍減十磅八磅的女性身上。

減肥期間，身體和個人情緒可謂進入了「非常時期」，較容易壓抑了性慾，會導致女人對性生活提不起勁，原因包括以下三方面：

（一）生理方面：節食約束食量，身體狀態是低吸收、高消耗。當女性全力減肥，脂肪量和水分會迅速下降，外形變瘦，但體力卻會因而減弱。性事需要體力，當身體缺乏力量，女性易因感到乏力而對性愛失去興趣。宜向專業人士請教，精明選擇不捱餓、不缺營養的瘦身飲食法，並配合適量運動。

（二）心理方面：女性專注於體形變化，對其他事物缺乏興趣。急速減肥的時候，女性樂見肥胖部位消失，若過分陶醉於玲瓏身段漸現，會令女性心情上變得執着，一方面出現短暫的自戀，另方面不想在百分百成功收身前被伴侶看到尚未是最滿意的身段。此種心理反應之下較易影響到女性，未能盡情投入性愛。

（三）藥物方面：一般處方的減肥藥物，作用多數包括阻止人體多餘吸收、消脂、和干擾食欲神經等。長時間服用減肥藥物，其藥力有機會同時干擾到賀爾蒙分泌，令性反應變得緩慢。女方變得性趣不敏感，則男方有多落力挑逗也徒勞無功。

閣下可提醒女友向醫生查詢，弄清楚減肥藥所含之副作用會否導致性慾減退。如女友堅持以藥物協助減肥，那便要和女友約法三章，千萬不要過度減肥，等待女友「衝線」減掉最後關頭的磅數，便要堅決停藥，然後等副作用消失，才回復正常性生活，日後注意運動和飲食以維持體形，避免過度減肥引發長期的性冷感。準新娘極其重視拍婚姻照留倩影，乃人之常情，若然這樣準新郎便要多加體諒。閣下其實亦可從心理方面入手，女性愛美更愛讚，多讚美伴侶的瘦身成果，陪她一起戒零食，女方感受支持、鼓勵和接納，才會更願意讓對方親近蛻變中的她！

李偉儀