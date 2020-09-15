【女神獻身】搶韁出擊！陳瀅除戒指等方力申「求婚」

陳瀅、方力申與唐詩詠早前接受無綫節目《Tiger's Talk》訪問，主持人林盛斌（Bob）大爆小方很少跟女仔單獨約會，陳瀅即表示「不認同」，笑指對方曾約過她，但最後沒有成事，還指小方曾介紹她去見星座專家，對方指她三年後會結婚，而個男仔嘅條件竟然同小方嘅條件差唔多，令陳瀅忍不住笑指覺得是男方收買了該位星座專家。

訪談期間，陳瀅狂做主動向小方「示愛」，談到擇偶對方，陳瀅即指向小方，仲有讚佢有型兼善良，見陳瀅玩得咁開心，Bob與另一主持伍詠薇（伍姑娘）當然大撥媒人葵扇，陳瀅更主動除下手上戒指交畀方力申，等對方幫自己戴上，在鏡頭前飛來艷遇，小方拿着戒指選擇「打死唔郁」，陳瀅繼續high爆狂玩，連坐在他們中間的唐詩詠都忍唔住要撥埋葵扇，叫小方「大膽啲」！

不過，方力申繼續呆爆，仲話唔知陳瀅邊句真，Bob開始有啲激動，並鬧小方：「人哋咁好你都唔鍾意，正人渣！」伍姑娘則笑言：「冇鬼用㗎！」

之後，唐詩詠呢位「電燈膽」都坐開，等方力申同陳瀅坐埋一齊，陳瀅更再次重申真係喜歡小方，仲話：「都唔知點解要質疑我。」成場被玩到呆吓呆吓嘅小方，本來想飲啖酒定神，點知陳瀅仲有下文，主動舉杯同小方玩合卺交杯，令小方真係嚇到唔識反應，陳瀅就繼續笑到趴喺度，玩得好開心，不少網民看完節目之後，都不停留言話陳瀅堅喜歡小方，但其實兩人其實早於三年前已經傳緋聞，但最後沒有下文，近期小方更被指獲小師妹蘇皓兒（Chloe）睇中，兩人拍MV，女方更為小方獻上螢幕初吻！除咗小方深得蘇皓兒喜愛，陳瀅近月都被指跟前度何猷亨翻撻。