變身機械人好揪得　李佳芯打完周身痛

「視后」李佳芯（Ali）最近忙為無綫新劇《智能愛（AI）人》開工，Ali演過不同類型角色，今次提升難度演機械人，劇中她的動作演繹要像機械人般生硬，為應付每日的演出，筋骨關節都相當疲累，收工後要浸熱水和拉筋紓緩。角色需要佩戴有色隱形眼鏡，隨時一拍便拍12小時，偏偏Ali早年做過激光手術，眼角膜變薄不宜再戴隱形眼鏡，然而為配合造型，也只好頂硬上，導致眼睛乾涸疲累，眼水長流。儘管受盡皮肉之苦，Ali都一一接受，因為劇集拍了一段時間，她有感開始進入狀態，只想一心投入角色做好「機械芯」！

至於演出這個保護主人蔣志光的場面，「機械芯」看似不費吹灰之力，鏡頭前幾個動作便將壞人打低，瀟灑背後其實吃盡苦頭，她說：「喺動作揣摩方面，見步行步啦！因為做機械人嘅動作係會令到筋骨硬晒，收工都腰痠背痛，大家睇落唔覺，其實好用力、好攰，每晚收工返去都要拉筋，浸吓熱水紓緩。（戴埋Color Con好辛苦？）係配合造型效果，幾年前做過激光手術，醫生已經話唔可再戴Con，惟有偷雞，拍攝期間有2、3個鐘Break，就除出嚟畀對眼休息吓，依家對眼都成日流眼水㗎！」