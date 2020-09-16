東方日報C1：蔡一鳳菲傭涉偷$10萬戒指人贓並獲

正所謂日防夜防、家賊難防！名媛蔡一鳳早前新請一名菲傭，工作不足兩星期已日日出陰招博炒，上周三終於「得逞」，離開前攤開行李箱接受檢查，蔡一鳳眼利發現其價值10萬元的5卡綠碧璽寶石戒指從行李中跌出，人贓並獲！

蔡一鳳（Michelle）與夫婿盛品儒一直有聘請外傭在家幫忙，尤其一對龍鳳胎出世後，外傭連司機最高峰時期共有5位，不過近日她遇上一位蠱惑外傭，令她大感鬱悶！她大爆近兩星期，對方使出層出不窮的招式：第一，用百潔布擦銀器，數萬元銀器及銀筷子全刮花；第二，每天戴着耳機不停玩電話；第三，工作時間要求入工人房開冷氣休息；第四，僱主一家四口在客廳看電視時，沒問半句便一齊坐下看電視逾半小時；第五，在僱主面前錫小主人嘴仔。

警察上門錄口供8粒鐘

Michelle說：「第一日司機去接工人姐姐返屋企時，佢已經放飛機，冇通知我哋就走咗去中介度，搞到司機白行一趟，只接咗佢4篋行李返嚟。前幾日嚟我屋企到會嘅侍應都向我投訴，話佢經常玩電話，拖慢其他人工作。」Michelle忍無可忍，上周決定辭退她：「工人姐姐話要即刻走，我答應買9號機票佢走，估唔到9號中午，佢打開行李畀我睇，我發現價值10萬蚊嘅綠碧璽寶石戒指喺行李箱裏面，我立即通知中介公司及報警，警察嚟我屋企，幫我同全部工人錄口供，搞咗8個鐘。」

從一段Michelle客廳的CCTV片段可見，外傭將行李放在地上，打開任人睇，期間逐一將東西拿出被檢查，豈料Michelle就在此時發現對方拿出的物件中，跌出她遺失的戒指，可謂天網恢恢！ 該外傭來港工作不到兩星期，Michelle花了近萬元中介費，又自費千多元讓她做新冠肺炎檢測，幸戒指失而復得！問以後請外傭會否特別小心，她說：「真心覺得請工人係麻煩事，香港法律對僱主保障太少。」

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