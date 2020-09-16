生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 容易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病，不時影響心情，宜出外走走，放鬆心情。

牛：→ 別人做的事會讓你感到失望，不要強求別人的能力和自己一樣就好了。

虎：↑ 今天鴻運高照，宜運用你的直覺去判斷事實的真偽。紅色有助運勢提升。

兔：★ 遇上合眼緣的人，對方的魅力吸引着你，這天或會有新的好開始呢！

龍：↓ 是日沖煞，易有各種小病纏身，傷風感冒、撞傷等小病痛，不用太憂慮。

蛇：→ 要特別注意腰背及膝蓋的毛病，尤其是年長的女性，舊患特別容易復發。

馬：↑ 之前默默埋頭的工作，今天終於看到成果了，可以說是快樂收成的一天。

羊：→ 重要的事應盡可能在上午將它完成好了，到了下午會有一陣忙亂啊。

猴：→ 最近是非強勁，勸你都是小說話多做事，免得成為了人家的閒話對象。

雞：↓ 公司人事變化不定，不是所有人能理解的。只要做好自己的本分就對了。

狗：↓ 愛情運每況愈下，與情人不斷發生衝突，你必須控制一下火爆情緒呢！

豬：→ 特別容易生氣，他人的一丁點兒錯誤你也不能容忍，宜好好控制一下。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌