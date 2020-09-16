首次做大肚婆　岑日珈畀人摑到標眼水

女星岑日珈（Angie）在電影《麥路人》中飾演大肚婆，雖然她是客串戲份不多，但事前都要經過試鏡，她覺得角色好有發揮機會，印象最深的一場戲，被飾演她叔仔的顧定軒摑了十幾巴，Angie說：「顧定軒都話好驚，因為佢從來冇冚過人，最初佢摑得太輕力要NG，導演話唔得打大力啲，仲即場示範一巴冚落我度，真係打到我耳仔嗡嗡聲，最後顧定軒再摑咗兩、三次先得，真係痛到標眼淚。」翌日她的牙骹都有偏歪，她要去拍骨矯正。

第一次做人妻兼大肚，因為沒有經驗，她要睇好多資料去感受生仔一刻的十級痛，她說：「本來有一場戲，我哋喺屋村嘅單位拍攝，講我穿咗羊水嗌痛，我嗌到把聲都擦，仲記得畀隔籬啲居民投訴我好嘈，所以都難忘，可惜最後呢場戲剪咗。」她指這套電影好寫真，令她深深體會到生活迫人所帶來的種種壓力，譬如狹窄的居住環境，產生好多負能量，她慶幸自己生於小康之家，她說：「我好感恩我都冇捱過，爹哋媽咪將最好嘅都有畀我。」

剛忙於搬屋的她透露由新界搬回市居，出入揸車也方便了，她會再錄新歌，她說：「當停咗一段時間，大家好易會遺忘你，所以想慢慢出番多啲作品。」