【狠飛不忠男】美國饒舌天后Cardi B被爆向老公離婚

美國饒舌音樂天后Cardi B被爆昨日於美國喬治亞州入紙向歌手老公Offset申請離婚，結束兩年的婚姻！

根據離婚申請書，Cardi爭取兩歲女兒Kulture的主要撫養權，並要求Offset畀女兒的贍養費以及代支付她的律師費。而她亦在文件中透露二人近期分開。由於Cardi向法庭要求公平分配財產，所以預計二人並沒有簽下婚前協議書。查實Cardi離婚早已有先兆，幾日前Cardi突然於社交網限時動態上貼上截圖：「她的心終於叫她停止浪費時間。」而她更留言說：「是時候。」

雖然暫時未知二人離婚的原因，不過有傳媒爆料指Offset又衰偷食而導致被老婆狠飛！Cardi與Offset於2017年秘密結婚，Offset於2017年10月在演唱會中突然跪地向Cardi求婚，後來二人被發覺其實早於之前一個月即9月時已結婚。不過婚後一年，Offset曾因為連環偷食而與Cardi分開一段時間。當時有指Offset被揭發與一名女子在酒店「爆房」，而另一次是Offset與另一名女子拍春宮帶。後來Offset於Cardi在音樂節表演期間當眾懇求老婆原諒，二人最終復合。