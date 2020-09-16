果粉聚焦：Apple Watch 6＋iPad Air發表　重點懶人包

Apple剛於香港時間9月16日凌晨時分舉行秋季發布會，全程約1個小時，一如傳聞新iPhone沒有亮相，但就依然帶來多款新硬件，想知有咩新嘢玩？即睇以下懶人包啦！

【1】出咗乜嘢新產品？

- 手錶有Apple Watch 6及入門版Apple Watch SE，平板有第8代iPad及iPad Air 2020

【2】Apple Watch 6外觀有咩唔同？

- 錶殼追加新顏色，包括藍色鋁金屬錶殼及(PRODUCT)RED火紅色

- 錶殼材質有太空黑鈦金屬、全新金色不銹鋼、100%再生鋁金屬等選擇

- 引入全新單圈手環，不用錶扣，具備9種尺寸，更備有兩款不同物料

- 提供更多錶面，例如SolarWatch錶面顯示日夜循環更替，GMT錶面顯示不同時區，Emoji錶面可以輕觸改變公仔表情

- 常亮Retina屏幕亮度提升2.5倍，戶外觀看比過往更明亮

【3】新錶有咩健康功能？

- 加入全新血氧感測器，由4組LED和4個光電二極體組成

- 光線投射至手腕血管再測量反射折回的光量，再以演算法計算血液顏色，從而得出血液含氧量

- 血氧App可在背景進行測量，每次時間15秒

- 血氧水平會以百份比顯示，結果介乎70%至100%之間，所有記錄儲存在健康App

- 如同上代可量度心跳率及製作ECG心電圖

- 全新睡眠App能培養規律的睡眠習慣，晚晚追蹤睡眠趨勢

- 全新常啟高度計會持續追蹤室內外的實時高度變化，適合登山人士

【4】新錶還有甚麼賣點呢？

- 升級使用S6 SiP晶片，技術上建基於iPhone 11的A13 Bionic晶片，速度較舊晶片快20%

- 充電更快，少於1.5小時便能充滿，之後可持續使用18小時

- 全新「家人共享設定」功能，全家只需一個人有iPhone，就可為其他家庭成員的手錶進行註冊及設定

- 設定後可管理成員的通訊對象，查看身處位置

-「上課時間模式」讓家長開啟「請勿打擾」功能，確保小朋友學習時保持專注

- 此功能會在香港推出

- 手機出廠時已預載watchOS 7

Apple Watch SE又係咩？

- 入門版Apple Watch

- 用以取代Series 3

- 屏幕比第3代大30%，改用S5晶片，速度快兩倍

- 跟Series 6擁有相同的加速感應器、陀螺儀和常啟高度計

- 支援跌倒偵測，睡眠追蹤、自動洗手偵測和全新的體能訓練

- 沒有血氧感測及ECG心電圖功能

【6】新錶幾時推出？

- 兩款錶均於香港時間9月18日星期五起開售

- Apple Watch Series 6售價由HK$3,199起

- Apple Watch SE售價由HK$2,199起

【7】第8代iPad是甚麼？

- 配備A12仿生晶片，較上代CPU效能提升40%，GPU效能提升1倍

- 首次將神經網絡引擎帶到入門級iPad

- 官方指比最暢銷的Android平板電腦快3倍，比最暢銷的Chromebook快6倍

- 內置10.2吋Retina屏幕，支援Apple Pencil隨手寫功能

- 改用USB-C火牛，充滿電可用10小時

- 售價由HK$2,599起，香港時間9月18日星期五起發售

【8】iPad Air 2020賣點在？

- 配備Apple最先進A14 Bionic晶片，其16核心神經網絡引擎，每秒可處理達11萬億項操作

- 全新Touch ID感應器與頂部按鈕結合，可用於解鎖、登入各種App，或使用Apple Pay

- 10.9吋Liquid Retina全面屏，擁有380萬像素、全平面壓合、P3寬廣色域支援、原色調及防反光塗層

- 有5款顏色：天藍色、綠色、玫瑰金色、銀色及太空灰

- 兼容懸浮式設計的Magic Keyboard，以及磁力貼合在機身側邊的Apple Pencil

- 配備USB-C連接埠

- 售價由HK$4,799起，香港10月推出