至尊30頭鮑魚盆菜 原隻阿拉斯加蟹　直送府上

【特約報道】中秋節又稱團圓節，是與家人共聚的好日子，大家圍坐在一起，共嘗一桌好菜，和樂融融。這桌好菜，鴻星食品 (下稱「鴻星」)已經為大家預備好了！節日限定「中秋慶團圓盛宴」，可以同時品嘗巨型潮式阿拉斯加蟹，以及足料原隻30頭鮑魚銀裝盆菜。套餐將由Lalamove直送府上，運費全免，足不出戶也有滿桌佳餚慶中秋。9月25日前網上預訂，再享95折優惠，只需$2,458 (原價$3,068)。到鴻星中菜各分店預訂及自取，更低至$2,288！

鮮嫩海霸王 阿拉斯加蟹

中秋團圓盛宴，一於由阿拉斯加蟹展開序幕，牠體形龐大，是海中霸王，在零污染的北極水域生長，所以肉質特別鮮嫩，而且水分十足，製法愈簡單愈能展現其鮮味。鴻星選用約三斤半的阿拉斯加蟹，肥美啖啖肉，以潮式凍食的方法來炮製，零醬汁一樣鮮味無窮。

20款配料 原隻鮑魚盆菜

盆滿缽滿的原隻30頭鮑魚銀裝盆菜，由20款材料組成，最吸睛當然是30頭鮑魚，經長時間炆煮，軟腍入味。其他配料包括：花膠、海參、柱甫、髮菜、豬手、豬脷、蠔豉、魷魚、魚肉、北菇、雞、鴨、豬皮、蓮藕、扣肉、蘿蔔、鴛鴦腸、芋頭、芋絲，香港製造，信心之選。原隻30頭鮑魚銀裝盆菜供6位享用，可於網店選購。

免費送貨 兼享折扣

於鴻星網店訂購「中秋慶團圓盛宴」，可享Lalamove免費送貨服務。9月25日前特設早鳥優惠，可享95折，更加超值！

鴻星網店訂購

盆菜須於送貨日期最少3個工作天的下午3時前購買(不計送貨日)

訂購日期：2020年9月16日至2020年9月28日

最後下單日期：2020年9月28日(下午3時)

送貨日期：2020年9月21日至2020年10月4日

送貨時段：下午4時半至晚上8時

鴻星中菜分店訂購

盆菜須於自取日期最少2個工作天的下午3時前購買

自取日期：2020年9月18日至2020年10月4日