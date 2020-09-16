終於可以去玩吓！室內飄移車+新Game場

PowerPlay Arena提供兩款飄移車，分別是為大人而設Crazy Cart XL以及小朋友專用Crazy Cart，讓大人細路都可享受速度及掟彎快感，一嘗風馳電掣的滋味。(互聯網)

隨着第三波疫情緩和，各類玩樂場所亦已先後重開，更有不少全新開業的室內遊樂場，等待餓了一時的玩家！先介紹位於D2 Place的PowerPlay Arena，店內賣點是可以體驗刺激好玩的飄移車，車場更空間十足，以粉紅色迷你水馬砌成的車道，經過精心設計，設有多個彎位，既刺激又好玩。作為全方位遊樂基地，店內同時有經典遊戲機，除了多款結合玩樂及運動的設備，亦有合家歡遊戲如推銀機、氣墊球等，大人和小朋友都能各自Have Fun。

至於另一間要為大家介紹的，是日本人氣遊戲機中心NAMCO，相信玩樂控對其絕不陌生，其剛於九龍灣開設的新分店，店內總面積約8,600多平方呎，新店以「運動」為主題，添加了多部相關的遊戲機，除了備受一眾年輕人及小朋友追捧的「Street Basketball Jr.」籃球機外，更設有「Boxing Champion」拳擊遊戲機，希望玩家透過互動遊戲，發揮合作精神，享受不一樣的玩樂新體驗。不過玩還玩，記得做足防疫措施呀！