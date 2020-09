47歲的英國著名男星祖狄羅(Jude Law)5月時被影到與33歲心理醫生老婆Phillipa Coan於北倫敦外出shopping,期間Phillipa被影到大肚懷孕。當時祖狄夫婦既冇承認亦冇否認。而祖狄昨日接受名嘴Jimmy Fallon視像訪問時終於證實再做老竇!

留了一臉鬍鬚的他在訪問中透露今年3月英國封城前為準備開拍《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)第三集飾演鄧不利多而留好鬍子。而被問到疫情期間的情況時,祖狄羅就自爆再為人父。他說:「除了種花之外,我們有了小朋友。這一切非常美好,好幸福能夠以家人度過這一切,享受彼此的陪伴。」但就未有透露BB性別與名字。

今次將會是祖狄與老婆的首胎,二人去年5月秘婚。而祖狄與三名前度共育有五名子女,其中三名是與影星前妻莎迪霍絲(Sadie Frost)所生,最大的兒子Rafferty今年已23歲,任職模特兒。今次將是祖狄第六名孩子,絕對係名符其實影壇多仔公!