【#MeToo受害者】Emily爆未紅時曾被攝影師性侵

29歲美國模特兒女星Emily Ratajkowski昨日為紐約一雜誌撰稿時自爆曾被攝影師Jonathan Leder性侵！

已為人妻的Emily指事發於2012年，事件在Jonathan位於紐約州卡茲奇山（Catskill Mountains）寓所內拍攝照片期間發生。Emily表示當時的經理人為她接工作，到Jonathan的寓所拍攝雜誌《Darius》內頁照，而工作要求在那處過夜。年僅20歲的她當時未出名，她表示當時抵達他寓所時好意外發現是拍攝內衣照片。為了扮成熟，她當時接受對方提供的紅酒。

Emily透露拍完內衣照之後，Jonathan提議她裸體拍攝。當時化妝師亦在場。拍攝完畢後，化妝師入房睡覺。她表示當時自己非常醉，之後她與Jonathan蓋住毛氈臥在梳化上，他開始問她有關男友的事。她說：「之後大部分發生嘅事情除了感覺之外都好模糊。我記唔起有冇接吻，但我記得就是他的手指突然在我的體內。」Emily表示她嘗試阻止對方。她指後來她上了房睡覺，翌日早上即乘坐火車返回家。

4年後，Jonathan將當時拍攝的照片以「Leder/Ratajkowski」輯成書推出。Emily當時指Jonathan以及出版社冇權用那些照片，並發律師信要求他們停止將書出售以及取消開攝影展的計劃。代表Jonathan的出版社昨日否認Emily的指控。