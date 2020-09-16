【好想出走】居澳港爸：墨爾本係連續7年最宜居城市

究竟移民去邊好？現居澳洲的港爸Michael，就話畀大家知，其實澳洲有乜好。

近期很多港人都計劃移民，作為父母為的是仔女的將來，究竟移民哪裏才是大家的第二個理想家園？今集《澳程國際（香港）特約：爸媽MEA》就找來了現居澳洲的港爸Michael，講講移民澳洲有乜好，同埋一家大細移民有咩要注意。

育有一女的Michael，早在2004年於澳洲讀書，並成功移民，問到為甚麼要選擇澳洲，他表示當地的環境、空氣、醫學都不俗，「其中一個原因係同香港冇乜時差，所以同香港嘅親人距離好似冇咁遠。」畢竟澳洲有不少大城市，Michael不僅決定在墨爾本（Melbourne）扎根，而為了方便囡囡上學，更由近郊地區搬遷到市中心，他解釋：「悉尼（Sydney）雖然都好，但好似另一個香港，而墨爾本係連續7年第一嘅最宜居城市，將來嘅人口增長預測會較悉尼多。」

現時從事律師的Michael，當初畢業後憑着生物科學家（Life Scientist）的身份，以技術移民的方式成功移民到澳洲，「澳洲歡迎外來移民嘅職業清單的確好長，整水喉都得。」Michael指澳洲移民局聲稱辦理移民程序簡單，甚至可以自行辦理移民申請，但強調當中不少申請細節，一般人難以理解，又或者職業配對誤差，「例如香港從事會計職業，在澳洲的定位可能只屬於簿記。」因此建議透過移民公司或律師，去處理移民計劃較為穩妥。

Michael建議大家移民澳洲後首先要擴闊生活圈子，皆因大部分的工作都不會刊登在求職網站，而是要靠私人介紹，搵好工就有賴人脈關係，另外他強調澳洲的工作時間是每週40小時以下，「如果在澳洲OT，僱主可能要畀1.5倍嘅人工，冇乜僱主願意咁樣做。」至於澳洲的生活指數，Michael提到囡囡現享有免費教育，供樓花費約2,000澳元（約11,000港元），車費則大約百多澳元，而買餸煮飯比香港更便宜，換言之當地消費並不是特別昂貴。

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