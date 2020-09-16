8宗罪只認1宗　勝利否認安排性交易同偷拍

曾是韓國天團Big Bang成員的29歲韓星勝利，去年爆出連串醜聞後退出組合，他因涉海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法、違反外匯交易法等8宗罪遭首爾中央地方刑事部不拘留，因他已於今年3月入伍，案件交由軍事法庭審理，而第一次審訊今早在京畿道龍仁地上作戰司令部普通軍事法院進行。

勝利的代表律師在法庭上否認勝利在海外慣性賭博，只承認違反外匯交易法，其餘所有指控都一律否認，又指勝利正為違反外匯交易法反省。對於被指為了招商引資而向海外有勢力人士提供性招待，代表律師便表示：「他並沒有提供性招待的動機。」對於生意伙伴、Yuriholdings前代表劉仁碩涉嫌提供性招待，律師亦稱勝利並沒有參與。

而勝利亦涉嫌參與性交易，代表律師指勝利完全沒有相關記憶。對於涉嫌在聊天群組中分享偷拍照，勝利的代表律師解釋照片只是為了宣傳他經營的娛樂場所，而照片亦並非勝利本人所拍。

而戴口罩及身穿軍服及勝利不時望向旁聽席，安靜地聽軍檢所說的指控，全程幾乎由代表律師代為回答問題，他只在法官訊問其職業時回答「我是一等兵」，他亦在法官談到他違反食品衛生法時稱曾收到職員向他報告已改正違法的地方，之後自己並未有再作了解。

勝利原定於2021年9月退伍，但很可能因為軍事法庭的判決而有變動，假如他被判入獄6年或以上，他便會獲安排退伍和入獄服刑，若被判入獄6個月至1年6個月，他則要監禁1年，若獲判緩刑，則會獲安排以社會服務要員身份繼續服役。