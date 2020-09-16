曾經High Fashion同Street Fashion兩者之間有一條畫得清清楚楚的楚河漢界，兩邊河水不犯井水，各自用自己堅信的設計理念去滿足兩群不同的支持者，但近年好多高級時裝品牌可能受經濟環境引致業績欠佳關係，榨取利潤為先都難免要踩過界，放下身段與街頭品牌聯名合作。而坐擁無數Fans的街牌龍頭Supreme，就成為不少高級時裝品牌挽救業績及人氣的救命符。

今季最新推出的Supreme x Yohji Yamamoto聯名系列，相信對於街牌Fans來說絕對是天大喜訊，因為見到自己鍾愛的街牌再次成功征服到高級時裝領域，連一代神枱級日本時裝大師山本耀司都與Supreme合作，興奮程度應該不下於James Jebbia。但試問追隨「黑色詩人」數十年的時裝信徒見到呢個聯名系列真係會有購買欲？定還是戥曾經歷財政問題破產的時裝巨匠輕嘆一聲？

系列中主打的Leather Work Jacket、Suit Jacket、Parka、Shirt及Hooded Sweatshirt多款服飾單品，分別於正面及背面加入Peter Saville、Yuuka Asakura及Chito的藝術作品為賣點，而其他包括：Down Jacket、Crewneck、Logo Tee、New Era Beanie則簡單直接將兩個品牌名字並列而已，剪裁及細節當然欠奉，儘管你可能以用頗高的炒價去擁有此系列單品，但都要清楚你依家買緊嘅係「Yohji Yamamoto冠名嘅Supreme」，而並唔係真真正正有Tailoring的高級時裝。