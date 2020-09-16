【朴敘俊將客串】朴寶劍打子宮頸癌預防針收視升

韓國男神朴寶劍的當兵告別作、tvN新劇《青春紀錄》昨晚播出第4集，講到夢想成為演員的朴寶劍重新振作，遇上拍電影的好機會，雖然只是有5個短場面的小角色，但他依然十分努力去拍攝，亦令他發現自己真的很愛做演員，第4集錄得7.8%的平均收視，比第3集上升0.6%，再創收視新高。

而昨晚一集出現朴寶劍與好友去醫院打子宮頸癌預防針的場面，引起網民熱烈討論，他的好友金振宇被女友要求打子宮頸癌預防針後大表驚訝：「我點解要打針？我都冇子宮。」但女友卻說：「你就算冇子宮，打針對我都有效果。」金振宇便帶了朴寶劍和另一名好友到醫院預約打預防針，並說：「呢個唔係女人先打得嘅疫苗，男人打都同樣有預防效果。」而朴寶劍亦被說服，與兩名好友一齊打針，他們又拍下打針後的照片，上載到社交網說：「愛是需要有準備的。」

劇集播出後，不少網民都說一直不知道男人也可以打子宮頸癌預防針，亦有網民好奇劇集是否有意宣傳打預防針或是預防針的植入廣告，劇組今日就向韓媒表示：「該場面並不是植入廣告。」

另外，今日有報道指男星朴敘俊會客串《青》劇，而他已經完成拍攝，將在劇集的中後段驚喜登場，據悉朴敘俊是因為認識朴寶劍和編劇河明熙而客串劇集，而朴寶劍今年亦曾客串朴敘俊主演的劇集《梨泰院Class》，朴敘俊今次收到客串邀請後亦爽快答應客串，為朴寶劍入伍前最後的作品送上支持。