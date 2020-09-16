【小鬼猝逝】楊丞琳崩潰嚎哭：為甚麼會這樣子？

台灣藝人小鬼（黃鴻升）生前與女歌手楊丞琳有過一段戀情，雖然最終未能走在一起，但分手後仍保持好友關係，今年5月她更現身綜藝節目《玩很大》來支持小鬼，關係要好。對於小鬼驚爆死訊，楊丞琳受訪時表現激動，電話中爆喊表現得不能置信反問：「怎麼了？怎麼回事？為甚麼會這樣子？」她指因昨天工作關係遲遲未睡，直到今年下午一時才睡醒，當媽媽看到小鬼離世的新聞後，立即衝入她房間告知，令她哭得無法說話。據悉，她今天原定已安排好的工作，亦因未能接受小鬼死訊而過度傷心，已把工作推掉。楊丞琳老公李榮浩亦留言悼念：「我真的不敢相信，這麼好的人，朋友一路走好。」

與楊丞琳、小鬼於華岡藝校同屆畢業的許瑋甯，發文表示原本相約出席同學聚會：「明天是我們約好的同學聚會，原本你說要工作，我們會照常舉行，為你留一個位置。因為明天不用工作，你可以來參加了⋯⋯」

被爆與羅志祥有長期不正當男女關係的「蝴蝶姐姐」愷樂，潛水6個月蒲頭發文悼念。而徐熙娣（小S）、陳妍希、賈靜雯與修杰楷亦有上載黑色畫面，留言表示無法接受。