【兩度入圍金鐘獎捧蛋】小鬼生前遺願曝光

台灣男星黃鴻升（小鬼）驚爆死訊，終年36歲。他生前仍如常開工，兩日前更曾在社交網發文，透露與柯有倫開工，並留言：「扛住了。」

此外，據知他上周五仍在錄影節目《綜藝玩很大》，其拍檔吳宗憲對於死訊大感驚訝，更一度哽咽表示心情很亂，至於另一拍檔林柏昇（KID）亦坦言情緒崩潰，會趕回台北了解狀況。

入行的18年的小鬼，除了以與初戀女友楊丞琳的戀情最為人熟悉外，他更是多棲藝人。他早於18歲時因參與電影選角而被睇中入行，及後不但主持兒童節目《下課花路米》，更先後與陳柏霖及遠藤章造組成三人團體「HC3」，以及與Junior、綠茶組成男團「丸子」進軍樂壇，再接連拍攝電影、偶像劇，以歌、影、視、主持四棲發展。音樂方面，他於2009年正式以個人歌手身份出歌，翌年更橫掃多個樂壇新人獎。及後他陸續推出多張專輯，去年10月更於台北舉行演唱會。

至於主持方面，他於2006年正式加入《娛樂百分百》，夥拍羅志祥、愷樂主持，自此開啟其綜藝之路，更兩度憑《娛樂百分百》及《綜藝玩很大》兩度入圍金鐘獎，而今年金鐘獎公布入圍名單時，他得知未能入圍時亦大感失落，成為他生前最大的遺憾。雖然他工作多多，但他非常孝順，工作收入全交爸爸管理，自己每月零用錢只有5萬新台幣（約1.3萬港元）。另外，有指他曾在2012年發現有遺傳性家族腎臟病史。