好煮意：雜菌意大利雲吞　菇香油豐

新鮮的菇菌散發清香，除了用來清炒，也有不同的烹調方法。網民halfbakedharvest在社交平台教大家油香十足的雜菌意大利雲吞。先炒香配料和雜菇菌，當菇菌炒至金黃色後，加入牛油及香草等煮勻，令雜菇菌滲出牛油香，之後可加醋和意粉水來調校汁醬的濃稠度，之後倒在煮熟的意大利雲吞上已完成。若然大家有時間，可以選擇配搭自家製的雲吞，今次網民就揀選了芝士味的意大利雲吞，熱辣辣的菇菌配上半溶的芝士，兩者香氣融合，相當惹味，加了醋令整體口感油潤而不膩。

材料：

特級初榨橄欖油 2湯匙

葱片 1個

雜菇菌片 1磅

鹽 少許

胡椒碎 少許

牛油 4湯匙

蒜蓉 2瓣

鮮百里香葉 2湯匙

鼠尾草碎 1湯匙

醋 3湯匙

芝士Ravioli 1磅

刁草 適量

水 適量

做法：

1.熱水加鹽煲滾，煮意大利雲吞，留起半杯意粉水。

2.燒熱橄欖油，加入葱炒香，倒入雜菇菌、鹽和胡椒碎，煮約5分鐘至變色。

3.輕輕拌煮多3至5分鐘，加入牛油、蒜蓉、百里香和鼠尾草，拌煮約5分鐘。

4.倒入醋和1/4杯意粉水煮約2分鐘。

5.碟上放上意大利雲吞，倒入雜菇菌，以刁草裝飾便成。