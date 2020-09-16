好煮意：雜菌意大利雲吞 菇香油豐
2020年09月16日 14:15
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好煮意：雜菌意大利雲吞 菇香油豐（互聯網）
新鮮的菇菌散發清香，除了用來清炒，也有不同的烹調方法。網民halfbakedharvest在社交平台教大家油香十足的雜菌意大利雲吞。先炒香配料和雜菇菌，當菇菌炒至金黃色後，加入牛油及香草等煮勻，令雜菇菌滲出牛油香，之後可加醋和意粉水來調校汁醬的濃稠度，之後倒在煮熟的意大利雲吞上已完成。若然大家有時間，可以選擇配搭自家製的雲吞，今次網民就揀選了芝士味的意大利雲吞，熱辣辣的菇菌配上半溶的芝士，兩者香氣融合，相當惹味，加了醋令整體口感油潤而不膩。
材料：
特級初榨橄欖油 2湯匙
葱片 1個
雜菇菌片 1磅
鹽 少許
胡椒碎 少許
牛油 4湯匙
蒜蓉 2瓣
鮮百里香葉 2湯匙
鼠尾草碎 1湯匙
醋 3湯匙
芝士Ravioli 1磅
刁草 適量
水 適量
做法：
1.熱水加鹽煲滾，煮意大利雲吞，留起半杯意粉水。
2.燒熱橄欖油，加入葱炒香，倒入雜菇菌、鹽和胡椒碎，煮約5分鐘至變色。
3.輕輕拌煮多3至5分鐘，加入牛油、蒜蓉、百里香和鼠尾草，拌煮約5分鐘。
4.倒入醋和1/4杯意粉水煮約2分鐘。
5.碟上放上意大利雲吞，倒入雜菇菌，以刁草裝飾便成。