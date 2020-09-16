藝人貪玩整「五一」黃手套？周嘉洛：等公司調查

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員周嘉洛與鄺潔楹在將軍澳電視城慶祝劇集今晚播出1,000集。講到劉丹希望劇集拍足2,000集，周嘉洛笑說：「正，好開心、好期待呢個創舉，其實丹爺可能係拍得最多處境劇嘅男藝人，可唔可以參加健力士紀錄大全呢，我有諗過，不過齋諗，聽講申請都幾麻煩，哈哈。」

上星期三（9日）播出的一集被網民發現劇中有黃色手套以「五大訴求、缺一不可」手勢掛於電腦上，有指拍攝該集的導演Justin已辭職，周嘉洛說：「交畀公司調查，聽講仲調查中，Justin嘅離職我得知說法係私人事務辭職，詳細唔清楚，唔敢亂講。（話有藝人貪玩將手套擺成中指手勢而演變成事件？）當日我在場，但冇留意手套，亦冇聽過呢個講法，所以等公司調查、處理。（拍劇小心啲留意環境？）每個人都有自己嘅工作崗位，自己好少會牽涉去其他部門，做好自己嘅戲先。」

講到戲中與她有對手戲的導演Justin離職，鄺潔楹說：「佢係我戲裏面其中隻兵，佢只係客串吓啫。」她又指劇集在黃金時段播出，有很多家長及小朋友收看，故言行舉止也要加倍小心。