劉丹豪言《愛．回家》目標拍2,000集

藝人劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈等《愛．回家之開心速遞》演員在將軍澳電視城慶祝劇集今晚播出1,000集，分別以金剛門功夫、拉丁舞及Hip Hop答謝觀眾，劉丹在台興奮地集宣稱劇集目標邁向2,000集。

劉丹與呂慧儀受訪表示劇集邁向2,000集是眾演員的意願，問到是否能破希望打破《真情》的紀錄？劉丹說：「再拍多200集就已經打破《真情》紀錄，唔係咁難，目標定喺2,000集。」呂慧儀也希望劇集長播長有，目前拍攝已拍到1,030集，要辛苦編劇繼續寫多些故事。

講到上星期三（9日）播出的一集被網民發現劇中有黃色手套以「五大訴求、缺一不可」手勢掛於電腦上，有指拍攝該集的導演Justin已辭職，劉丹表示今日才開工，未知發生甚麼事，交由公司處理。問到可有影響拍攝氣氛？呂慧儀表示未有影響開工氣氛，大家一心希望把劇拍好。劉丹指最重要注重劇集的質素，當日在場不察覺事件發生。

講到有指當日因有藝人貪玩將手套擺成中指手勢，問到現場人士可會人心惶惶？劉丹說：「唔會，相信公司會處理好。」呂慧儀認為最緊要工作開心，不要想得那麼複雜。