小鬼猝死　Kawaii喊到收唔到聲：唔敢相信！

台灣藝人黃鴻升（小鬼）猝死，令人惋惜。小鬼香港合作夥伴兼藝人張啟樂的經理人Kawaii，近年為小鬼主力做香港的宣傳工作，她接受訪問到傷心到泣不成聲：「收到呢個消息時非常之震驚，唔敢相信，查證之後我唔可以唔相信，好難過！」又透露本來打算找小鬼拍本年底開拍的電視劇：「搵佢做男主角，諗住等佢冇咁忙先同佢傾，但依家…之前幾日仲睇緊佢主持嘅遊戲節目，佢好開心咁樣喺度過關，我會記住同佢一齊嘅點滴，希望佢一路好走。」

她和小鬼結緣於2018年，當年在活動認識，曾幫他處理香港的宣傳工作，如新碟簽名會及簽唱會，之後小鬼在港開演唱會，她亦有份主辦，還當司儀：「係我印象當中，小鬼係好開朗嘅人，佢同我講有時佢唔出聲，係因為唔想喺工作以外都要喺度『哈』啦，但同佢認識深咗成為好朋友後，佢係滔滔不絕，二話不說都會support你嘅人。」

而張啟樂昨晚還着住小鬼演唱會T Shirt開live，之前又到台灣出席小鬼的畫展，他說：「收到呢個消息，自己有好多反思，突然有問號出咗嚟：『人咁努力係為乜？』小鬼係一個好努力嘅人，喺娛樂圈有高高低低，但喺逆境時，佢點去繼續維持，創造做好多機會畀自己，不論之前佢唱片專輯、演唱會、寫真集、個人展覽、服裝品牌，呢啲都係佢自己製造機會畀自己。」他透露最欣賞小鬼的魄力，亦是其學習對象，又大讚小鬼十分孝順。