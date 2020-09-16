為兒子學業美國漂泊　施明再見李家鼎不是朋友

藝人施明接受香港開電視《開工大吉77》主持苑瓊丹訪問，施明自從2006年就很少出現幕前，但原來多年來都心癢癢想復出：「我好想拍番戲，冇戲癮又點入行呢？霑叔（黃霑）係我姨丈，佢話我讀乜鬼書，天生就係做戲，咁我咪叫佢介紹囉，佢一口拒絕話邊有自己人帶親戚入行，叫我考訓練班。不過讀緊訓練班時，畀個導演睇中咗，邀請我拍戲，所以一入行就拍電影。」

提到與前夫李家鼎結緣，全因工作關係：「當年我拍戲都好無知、好百厭，唔識人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問番佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫得手，最終佢都幫咗我幾次。」

施明大讚鼎爺的真傳廚藝了得：「佢煮嘢食同書法都好得，所以李家鼎都好叻。以前我負責煮飯嘅，慢慢就變工人煮，所以都唔記得晒啲食譜，而佢就有朋友嚟先去廚房露兩手。」

問有否想過跟李家鼎復合？她說：「我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係詐癲扮傻，一向都係傻傻哋。佢係我前夫，再見做番朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」

當年施明曾一度消失幕前，帶同兩個兒子去到美國生活了五年：「因為當年兩個仔都拍戲，要搵個地方畀佢哋專心讀書，所以去咗美國五年，呢個決定真係好勇敢，依家諗番都好驚。」

她回憶昔日飄洋過海，落機沒有親友接濟，膽粗粗打電話向胡金銓導演（曾執導《龍門客棧》而獲獎無數）求助：「其實我同佢都唔熟，當年佢話我嗰樣唔適合拍戲，所以冇合作過！但人生路不熟，惟有求吓人啦，之後佢話叫我住幾日酒店，因為佢要返台灣做身體檢查，返嚟介紹我開工。點知等咗成個月都冇聲氣，最終帶埋兩個仔出唐人街行吓，撞到另一個導演，見到華人真係好開心，佢話我知原來胡金銓死咗，我成個月都冇買報紙，乜都唔知！」

為愛兒讀書，施明放下身段重新出發，在美國試鏡爭角色拍廣告、電影、配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。