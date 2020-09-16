江伊晴抗疫忙搬盆栽　陳柏宇護女兒抗網絡欺凌

江伊晴、陳柏宇於抗疫期間各有各忙。

藝人江伊晴（前名江若琳）、陳柏宇、林二汶及羅敏莊等下午現身九龍灣，錄影節目ViuTV節目《Chill Club》，至於主題是2007年出道的樂壇新人，大家見面仿如同學會聚會，江伊晴表示以往「同期」年中有聚會，但最近因疫情少見，暫時亦未再有聚會安排。

江伊晴談到老公蕭唯展（前藝名蕭潤邦）亦是2007年單飛發展，何不邀請兩公婆同台演出，她答：「佢算吧啦，如果搵埋佢嚟，相信錄到出年都未錄完！佢對鏡頭好敏感，又唔願出鏡，所以入行年幾就退出。當然我覺得佢唱歌好好聽，有時想偷錄佢，都會畀佢發現，冇計！」

問新工作安排？江伊晴說：「疫情真係乜都冇得做，依家我係忙幫老公照顧佢嘅盆栽，打風落雨搬出搬入，三十幾盆呀！（叫佢唔好再買。）叫咗不過佢唔聽我講，嚟緊又打風啦！」

至於陳柏宇談到愛女遭「網絡欺凌」，他強調自己不怒反笑：「太太嬲啲，我真係覺得好好笑，邊有人會鬧BB係垃圾㗎？唔係成日卡通先見到呢啲嘢咩？（減少出囡囡貼文？）唔會，我唔會避啲黐線嘅人。」

至於「小鬼」黃鴻升突然猝死，江伊晴大嘆無奈：「好恐怖， 呢兩年有好多令人想像唔到嘅新聞同消息，好多嘢發生，大家要珍惜，冇嘢比健康更加重要。」