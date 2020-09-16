本日日本：想體驗嗎？去主題公園玩燒焊

日本有很多形形色色的主題公園，最近在靜岡縣沼津市開幕的 「焊接主題公園Iron Planet Base Of沼津」，便是以「焊接」為主題的體驗設施！Iron Planet 最初由福井縣的長田工業所創立，長田工業所是一間以建築五金為主的金屬加工廠，2018 年時在工廠內部規劃出一個教學空間，並推出一系列焊接體驗課程，吸引不少人參加及媒體報道，成為旅遊景點之一。而靜岡縣這個主題公園，是長田工業所和靜岡縣當地金屬加工廠影山鐵工所合作開辦，成為Iron Planet的第1號分店。園區內的裝修以管子和木材為主，令人感受到「工業風」的魅力。課程方面，只要是小學三年級或以上都可以體驗。講解完如何使用工具與焊接流程後，參加者便可穿上專業裝束及戴上焊接面罩實踐一番，課程包括金屬切割製做門牌、焊接筆筒及較高難度的椅子製作等。影山鐵工所的三代老闆影山彰久表示，以往金屬加工給人污糟、危險的印象，希望可以透過園區讓大家感受到焊接的魅力，扭轉產業印象。該主題公園採取完全預約制，參觀前請先預約。收費每位2,750日圓（約HK$204）至11,000日圓（約HK$814）不等（視乎體驗項目而定）。

焊接主題公園Iron Planet Base Of沼津

地址：靜岡縣沼津市西間門28-3

營業時間：周一至五9:00am~4:00pm（需先預約）