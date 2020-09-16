上映20周年！《花樣年華》紀念版預告片曝光

電影《花樣年華》是導演王家衛的經典作品，今年是該電影上映二十周年，為此電影公司特別發布紀念版國際海報及預告片，同時，包括《花樣年華》在內的五部王家衛導演的電影作品，也將以4K修復版本於近期正式開啟全球展映。其中《花樣年華》4K修復版會於2020年第58屆紐約電影節首映、10月在法國盧米埃爾電影節及釜山國際電影節中進行展映。

該片獲獎無數，於2000年在康城國際電影節首次亮相，男主角梁朝偉憑此片摘下康城影帝，女主角張曼玉也成為金馬獎和金像獎的雙金影后。電影被美國CNN評選為最佳亞洲電影第一位；位列英國BBC評選21世紀全球最偉大的100部電影第二位，並在2020年奧斯卡頒獎禮「最佳國際電影」獎項頒發之前的短片中榮獲致敬。

另外，由王家衛執導的電視劇《繁花》日前在上海開鏡，劇中演員胡歌及唐嫣亦已正式進組。日前唐嫣就被拍得與胡歌的一場酒會戲份，胡歌身穿西裝，帥氣十足，唐嫣則一身打扮復古，戴上眼鏡及紅色帽。不過，王家衛對於首日開工，人物造型及場景就被曝光，顯得相當不滿，並下令要徹查事件。

這部劇是唐嫣產後的首作，她自去年拍畢劇集《燕雲台》後，便停工專心安胎，今年二月誕下女兒，休息大半年後終於復工，不過，據知今次唐嫣只是擔任女二，女主角由馬伊琍擔任。