秋季開倉騷　必搶抗疫配件

本地電腦及數碼品牌輝煌MAGiC-PRO，由9月21日至10月7日將舉行一連兩周的秋季開倉，一系列ProMini和MiniQ等配件會以「陳列品」價格出售，大部分貨品均是未開盒的全新品狀態，包括充電器、充電線、流動電池及手機周邊等，以低至兩折起出清。

當中必搶抗疫配件，如ProMini IONP等離子可攜式空氣淨化機，透過釋放與自然界相同的正離子加負離子，淨化空氣中的過敏原、甲醛、病毒、細菌、霉菌等。而ProMini IONPSF等離子雙效淨化風扇，獨特的等離子抗菌除臭技術，配備銀離子Ag+濾網，實現雙效淨化除菌等離子抗菌除臭。另有ProMini UVO10 UV+ Ozone紫外光消毒盒，支持Qi無線快速充電，內置UV+Ozone雙效除菌功能，毋須使用任何化學品都可消除高達99.9％的細菌和病毒，適合為手機、化妝用具、眼鏡、銀包、首飾、手錶等進行消毒；還可同時作香薰擴散器，散發宜人香氣。