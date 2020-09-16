同陶喆做校友　周董送子女讀名校學費每年37萬

台灣天王周杰倫（Jay）是圈中出名的孝順仔，對母親葉惠美愛護得無微不至。對於母親生日，他更舉行生日會為母親慶祝一番。Jay在社交網上載與母親的合照，見他拿着寫上「Happy Birthday」字樣的氣球，相當有愛。

而當中最大亮點是周母的一身打扮，一條碎花圖案連身裙，突顯出時尚美，又顯得高貴大方。難怪周杰倫都表示：「Happy Birthday To My Fashion Mom。」台灣天團「五月天」的主音阿信都有留言祝賀「周媽生日快樂」，周杰倫都有回覆「謝謝主唱大人。」

另外，周董和昆凌好重視小朋友的教育，據悉，為了令5歲的女兒小周周及3歲的兒子Romeo贏在起跑線，兩夫妻咨詢過不少國際學校，最終更選了一間貴族幼稚園，而音樂人陶喆亦曾是該校的校友。

不過說到是培育精英，當然學費不菲，這間國際學府設有幼稚園至高中課程，每個班級只有十名學生，每人每年的學費要70萬台幣（約18餘萬港元）。而周杰倫送子女齊齊入此學校，每年即要37萬港元學費。