兩大聯名王再合作　打造嶄新鏡面行李箱

以召集多位人氣時裝設計師一同參與的MONCLER GENIUS，無疑是近年最具話題性的聯名企劃，由設計師各自主理的聯名系列為品牌建構出千變萬化的時裝面貌。此外，德國行李箱品牌RIMOWA近年亦不約而同憑一系列出色的聯名合作搶盡時裝版面，成功於行李箱界別突圍而出（本身已經多人買，多咗聯名後就更加多人買）。今季兩個「聯名王」合力打造出MONCLER x RIMOWA Reflection行李箱，將雙方於設計上的專業技術及高科技物料結合，從而創作出獨一無二的嶄新設計。

行李箱設計以RIMOWA Original Cabin為藍本，於RIMOWA經典鋁鎂合金外殼添上閃亮鏡面效果，藉此呼應MONCLER羽絨外套的閃爍光面效果。光澤質感極致的行李箱外殼配上啞黑色手柄及鉚釘固定的箱角，標誌性的溝槽式外殼鑲嵌MONCLER金屬牌，並有特別設計半透明深灰色行李帶及行李牌，而行李箱內亦附有以MONCLER夾棉尼龍布料製造的銀色收納袋，方便整理行裝，內內外外都貫徹現代奢華旅行概念。