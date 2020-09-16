蔣家旻買靚鞋等開學　曹敏莉着粉紅Bear睡褲返學

藝人開學各有趣事，蔣家旻、何基佑、麥雅緻、林二汶、馬浚偉、曹敏莉同你逐Joke。

近期疫情放緩，學校今日起第一階段復課，一眾藝人特別向大家分享以前開學的難忘趣事，為復課學生打打氣！

蔣家旻：「以前新學年開學前，都一定買新皮鞋，因為貪靚，又想同同班同學鬥靚。有時會留意高form女仔着咩，到一開學就要買對返學皮鞋。」

何基佑：「細個嘅時候，我住喺大嶼山，要坐船去中環，再轉校車，通常都會喺船上食早餐，我仲好記得媽咪幫我預備早餐嘅飯壺係乜嘢顏色；仲試過有一次，媽咪唔得閒送我返學，由我爸爸帶我，點知最後連校車都miss埋，要搭的士趕番學校，雖然係一件好小事，但對我嚟講都幾難忘。」

麥雅緻：「以前細個好鐘意玩個啲變型筆盒，有好多機關，按下掣就會彈啲鉛筆刨、擦子膠出嚟，同埋我記得啱啱上小一嘅時候，因為唔知道原來唔可以同隔籬同學傾偈，所以初初返學成日畀老師鬧傾偈，到之後先知唔可以，會乖乖坐好，同埋好記得老師好有威嚴，如果冇交功課就會叫出嚟用長間尺打手掌，記得曾經有一位同學冇交功課，老師扭住佢耳仔拉佢行出嚟鬧，呢件事都幾難忘。」

林二汶：「其實我入行初時仲係讀緊大學Year2，有好多分組project我冇開會又冇做，重擔落晒喺同學身上，因為（樂壇）新人有好多記者會、瑣碎事等等，我就係咁過咗嗰3年，所以每次開學，我都好驚畀同學杯葛，要求要氹番佢哋！」

馬浚偉：「我啱啱完成咗北大課程，依家就讀緊浸會中醫，依家都仲喺網上上堂。如果要講開學趣事…我係一個文具控，同埋好驚帶唔齊嘢去上堂，所以之前喺北大上堂嘅時候，我畀同學笑好似『搬啞鈴』返學，因為日日帶住好多嘢跟身，又用筆記薄分開晒咁Mark料，同學問我點解唔用電腦，我話要樣樣都整整齊齊，而我嘅筆袋長期都脹仆仆㗎。坦白講我最想係大家當我係同學，而唔係一位藝人囉！」

曹敏莉：「我嘅開學難忘趣事係讀緊幼稚園時，因為要好早起身，食早餐然後換校服，好怱忙返到學校，去洗手間時，先發現校服裏面仲着住條睡褲，其實冇人見到嘅，但嗰時好細個，好緊張、唔敢行，坐咗喺個位度，返到屋企即刻同媽咪講，媽咪都話冇人知，自己諗番起好得意囉！我仲記得睡褲係粉紅色，有啲Bear Bear圖案嘅短褲，其實校服裙係遮住咗，人哋睇唔到嘅，但自己成日覺得全世界都知我着咗睡褲返學囉！」