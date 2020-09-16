蔣怡火辣泳裝Hot爆　老公猛叫着少啲

名模蔣怡（Coco）穿過無數靚衫，早前為代言品牌拍攝新一輯廣告，她分別以露肩、大露背裝和高衩泳裝上陣，演繹不同美態。她表示事前在家試身時鬧出不少笑話，其珠寶設計師老公翁狄森一見她穿上火辣泳裝，立即「手機先食」私影老婆性感照作珍藏，令她啼笑皆非，她說：「件泳衣一來太性感，二來唔夠長有啲緊，我帶返屋企試着，諗緊打底定唔打底，喺樓上試身時發現漏咗電話喺樓下，如果畀工人姐姐見到唔好，於是就叫隔籬房嘅老公過嚟幫我影。佢就好開心係咁影，不斷游說我『唔好着打底』、『少布先靚』。到朝早送我出門口去影樓時，佢仲追問會唔會影相畀佢睇，我話唔畀，佢就好得戚咁話自己手機都有。」她直言覺得老公的舉動很搞笑：「佢自己都笑自己，話邊有老公咁樣，叫老婆着少啲？」不過，Coco對自己仍有本錢性感，實在開心也來不及。

照顧家庭捱到周身痛

現在每天照顧兩名小孩和炮製一日3餐，消耗Coco不少心力和體力，她覺得女人要保持靚，必需有充足睡眠和做適當運動，但對她來說，這兩件事也是奢侈品，自言捱出一身痛症，並說：「自己有肩頸腰痛，要睇物理治療，我通常做Facial同按摩時，順便見埋物理治療師，但呢排好耐冇做，搞到成身肌肉好緊。（帶老公一齊做？）佢梗係唔好意思去，係有一次佢整親肩同手，介紹佢去做，佢覺得嗰度係女士嘅地方，講咗好耐先肯去。」