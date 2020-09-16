監製點名禁「肉」令　黃建東操拳搣甩20磅

藝人黃建東2011年參加《香港先生》選舉時胸肌、腹肌明顯，隨着奪得「最具演藝潛能大獎」而入行。他多年來演出機會不斷，更憑惡搞形象深入民心，可惜隨着人氣上升，體重亦跟隨節節上升。現時體重接近200磅的他，與當年參賽時相比足足暴升了約50磅。

眼見昔日「鮮肉」身形橫向發展，腹肌變成肚腩，他下定決心在3個月內搣走20磅重。疫情下，雖然健身室近日已重開，但他為早日回復Fit爆身形，日前被發現與健身教練在銅鑼灣維園加操。

當日天氣酷熱，但二人安全至上，罩不離口，見他們先跑步熱身，之後練拳。黃建東拳拳到肉，汗流浹背，狀甚辛苦，但仍堅持，全程約1小時訓練只休息了5分鐘，希望用盡時間擊走脂肪。訓練完畢後，二人到附近超市買材料整減肥餐，但亦主攻買雞胸肉及蔬菜，為減肥認真豁出去！

他接受東網電話訪問時表示，因接拍了無綫劇集《金宵大廈2》，被監製下令減肥：「疫情關係都冇咩開工，加上試造型時，監製叫我要瘦番啲，太多監製都有開口講過，所以真係要減啦！（點減？）都係做運動，同埋自己整蔬果汁，真係好大幫助！」