女友峮峮爆小鬼兩星期前要求不結婚　一個原因令人哭崩...

小鬼黃鴻升跟台灣「啦啦隊女神」峮峮（吳函峮）近年傳緋聞，小鬼更被拍得出入女方住所。在晚上大約11時40分，峮峮發文悼念小鬼，說要「破壞約定」自揭兩人是情侶關係外，更爆出小鬼在兩星期前，提出不要結婚，因怕自己會連累她。

峮峮留言：「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福，每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人，每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你，雖然我們總是待在家，卻都很開心不無聊也不吵架，結果還是被拍了，我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友」

「無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了，對不起，破壞了我們的約定 謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到，到哪裡（裏）做甚麼有誰也都會拍照拍影片給我，工作之外，不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回，就為了讓我安心。」

「這將近一年半的時間以來都沒有變過，但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你，一直以來都是你來找我，除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現我⋯真的無能為力。」

「兩週前，你突然跟我說，我們不要結婚好嗎？我說為甚麼？你說這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人，可是黃鴻升我只想要你⋯人生真的太難太難了⋯⋯⋯」