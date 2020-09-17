盤點TVB長壽劇　《愛．回家》破千集未算最勁

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》由2017年開播，最新已經播出第1,000集，仲差百幾集就肯定可以打破劇集《真情》嘅記錄添！難怪一眾演員都相當興奮，劉丹希望劇集可以拍足2,000集，實行長拍長有咁話！其實除咗《愛．回家》系列之外，過去都有唔少長壽劇集都大受歡迎，好多你都一定睇過㗎！

《真情》

講起長壽劇集，真係點可以唔提《真情》呀，劇集喺1995播到1999年，係無綫有史以嚟最長劇集，足足有成1128集啦，咁啱劉丹又係有份演出，佢演叉燒炳一角深入民心，劇中唔少角色都為人熟悉，好似李司棋演嘅善姨同薛家燕演嘅好姨等，而「奸人」鄭子誠都係憑呢套劇成名，佢嗰場強迫馬蹄露食泥嘅戲，真係夠晒經典！

《皆大歡喜》（古裝版）

劇中大部演員都係嚟自《真情》嘅班底，當然唔少得劉丹同薛家燕啦，全劇共325集，薛家燕唱嘅主題曲，呢句「唏呀唏呀唏呀唏…」夠晒洗腦，令人印象深刻。劇情搞笑情節諷刺時弊，由於呢種形式大受觀眾受落，所以一直添食，之後仲拍埋時裝版添！劇中大玩食字，單單係「池力共鎮」、「嘉仁宮」、「舞蕾宮」、「東音宮」等，呢啲地名都已經夠好笑，仲要加埋劇中四大美人林漪娸、趙學而、梅小惠同陳彥行，不時鬥嘴開火，大放笑彈！

《同事三分親》

喺2007年底首播，總共364集，由關詠荷、金燕玲、徐榮等主演，當中徐榮演嘅裘俊為人縮骨，畀人稱做「狗俊」，佢亦憑裘俊一角成功入屋，人氣急升！情節主線完全放喺辦公室「鬥爭」，甚少提及到家庭糾紛，令觀眾充滿新鮮感，呢套劇仲衝出香港，喺紐約電影電視節的處境喜劇組別得到銅獎，真係威到盡喎！

《畢打自己人》

由於是源於《同事三分親》班底拍攝，2008年播放，共有337集，內容圍繞辦公室糾紛同家庭故事，再比起《同》更加有共鳴同趣味性，所以口碑仲更加好！當中最大賣點一定係毛舜筠同黎耀祥嘅感情線，而劇集大結局嗰陣，仲引起網民熱話，一齊討論每個角色嘅下場，而傷感嘅係，飾演大閆生的陳鴻烈喺劇集拍攝期間逝世，更用劇情交代，令人惋惜。

《季節》

本身被安排喺節目《歡樂今宵》播放，但係由於反應相當之好，之後就變成常備劇集，播出共389集。劇集由鄧碧雲、盧海鵬、譚炳文、林建明，仲有當時新加入TVB嘅羅嘉良等，劇中講到鄧碧雲作為一個家庭中嘅和事老，點樣去處理家庭糾紛，成為劇中最主要嘅焦點，「媽打」呢名就成為咗個鄧碧雲嘅稱號！由於一大班好戲之人嘅演出非常到位，當時更加成為觀眾嘅學習對象，學吓點樣去處理家庭問題添！