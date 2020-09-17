東方日報C1：黃鴻升疑心肌梗塞猝逝　楊丞琳崩潰停工

台灣歌手楊丞琳初戀男友兼藝人黃鴻升（小鬼）昨日驚爆死訊，他被父親發現半裸陳屍在台北北投家中，疑因心肌梗塞倒地失救致死，終年36歲。小鬼猝逝消息震驚中港台，楊丞琳更崩潰爆喊，情緒失控即時叫停所有工作，坦言認識對方是「這輩子的福氣」。

入行18年、有「最佳初戀」之稱的台灣藝人「小鬼」黃鴻升，日前才在社交網透露工作近況，配文：「扛得住」，前晚仍網晒玩狗照片，豈料事隔不足一天卻「扛不住」傳來噩耗，被揭在台北北投的豪宅內猝逝，終年36歲！昨晨11時許，黃父前往探望打算相約午飯，發覺久未有人應門，進入寓所後才驚見兒子面部朝下、倒在主人房浴室外的地板上，上身穿着T恤、下半身內褲褪至大腿，口、鼻位置及地上明顯有血漬，當時他已沒有呼吸及心跳。救護人員接報到場後，發現小鬼身體僵硬及出現屍斑，估計已死亡多時。

警方跟進調查指，屍體半裸倒臥在浴室外，屋內並未搜出任何可疑藥物及酒樽，加上翻查閉路電視後，確定小鬼前晚7時15分已獨自乘搭電梯回家，綜合種種迹象，估計他當時原本打算洗澡，途中卻突然倒地，不排除因心肌梗塞所致。法醫初部檢驗後指出屍體沒有外傷，頭部亦沒有明顯傷勢，判斷非跌倒撞擊頭部致死，至於是否因心肌梗塞或其他疾病造成，以及死前有否服用藥物、酒精等，需待解剖後才能釐清，唱片公司表示預計於明日設靈。

「相遇是我的福氣」

其實小鬼生前體格良好，擁有救生員及游泳教練資格，惟近年身體狀況大不如前，2012年發現家族有腎病遺傳病史，去年更驗出血糖、血壓及血脂「三高」，錄製遊戲節目時體力已難以負荷，邊跑邊喘氣，其後因努力鍛煉，健康指數才回復正常。他去年以4,280萬元新台幣（約1,100萬港元）買入位於台北北投區的豪宅自住，其父昨日表示前日仍一家人吃飯，不覺兒子有異樣。

噩耗傳出後震驚台灣娛樂圈，小鬼舊愛楊丞琳更萬分悲痛，一度崩潰痛哭，更坦言：「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人，我真的沒辦法接受。」隨即將昨午原定的所有工作暫停，再在社交網發文悼念初戀情人：「能夠與他相遇是我這輩子的福氣。」並認為小鬼並沒有離去，只是以另一種方式繼續陪伴：「鴻升，我相信未來你還是會在，只是用不同的形式陪伴，謝謝你出現在我的生命裏。」楊丞琳的老公李榮浩亦有發文致哀。

綜藝遺作如常播出

其實楊丞琳與小鬼分手後關係依然友好，他曾為女方的演唱會擔任嘉賓，並驕傲地說：「很榮幸一直住在你的青春裏。」除了楊丞琳，小鬼還有兩位緋聞女友，包括2016年爆出與組合「天氣女孩」成員妞妞（趙靜儀）家中密會11小時而傳戀情，以及與「啦啦隊女神」峮峮今年6月傳撻着。對於小鬼離世一事，妞妞透過經理人表示「非常難過」，峮峮則在工作途中得知消息，立刻爆喊及叫停工作。與小鬼合作多年的台灣著名主持人吳宗憲透露，上周五才與對方錄製節目《綜藝玩很大》，對拍檔突然離世難以接受，電視台則表示節目尚有五集存貨，將會如常播出。

不少粉絲為悼念小鬼，紛紛前往旗下潮店，打算購買飾品以作紀念，惟商店暫未開放。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：