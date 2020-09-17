生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 朋友邀你參加活動，如覺得吸引不妨去玩個痛快，別給自己太大的壓力。

牛：→ 早上出門前應刻意裝扮一下，會使你身邊的朋友有耳目一新的感覺呢！

虎：★ 異性緣重，容易遇到投契對象，單身者不妨把握機會，當中會有好良緣。

兔：↑ 年長者容易被邀請擔任公職人員，為大眾服務，亦能因此而提升地位。

龍：→ 運氣一般，有許多預計以外的事情不可思議地發生了，宜冷靜去面對。

蛇：↓ 是日沖煞，氣管特別敏感，不宜參與激烈的戶外活動。黃色能增運氣。

馬：→ 要以冷靜的心去面對愛情，不要因為別人的三言兩語而改變自己的想法。

羊：↑ 做生意者有很大的外在助力，遇有問題不妨向公司以外的人尋求協助。

猴：↓ 是非皆因多口所致，有些事情或說話如強出頭，可能成為眾人的箭靶子。

雞：→ 你只要專注於目前的努力，可助你達到那個嚮往已久的目標，堅持到底。

狗：→ 人緣運及感情運甚佳，多和外間接觸對你有利；但健康運就弱了一點。

豬：→ 這天正是讓你好好休養與體會家庭溫馨的日子。也有利投資的日子呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌