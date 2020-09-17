靠歐陽娜娜半年賺3億台幣養家　歐陽龍：全家自食其力

歐陽龍現身為大女歐陽妮妮的新戲打氣時表示，娜娜的收入是獨立的，歐陽家每個人都是自食其力。

台灣女星歐陽娜娜年紀輕輕，20歲的她已擔任多個不同的代言，更傳她半年內賺3億台幣（約7千多萬港元），不過，今日其父歐陽龍為大女歐陽妮妮與張書豪的新片《腦波小姐》撐場時有另一說法：「關於小孩收入，並不是外界理解，小孩財務都獨立，全家都自食其力，沒有靠任何人。」

目前，歐陽家三位女兒都入了娛樂圈，大家姐歐陽妮妮高中時就加入台灣演藝圈，二女歐陽娜娜於大陸發展，三妹16歲讀高中的歐陽娣娣正於橫店拍戲，全家都是演藝人，對於娜娜半年賺3億台幣（約8千萬港元）之說，歐陽龍強調：「說實話我真的不知道，可能媒體用了計算器，但一個藝人有價值，最重要是因為自己心中的價值，娜娜從10歲至今，每年都開演奏會，已開了130多場，她鍥而不捨跟樂迷互動，對工作敬業才有今年成果。」

而歐陽龍與太太傅娟年輕時都是演員，坦言培育女兒演藝圈來演活他們，說不定早就餓死了：「孩子能够很高收入，只能替他開心，父母覺得小孩把自己照顧好就是最大心願。」