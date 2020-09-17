美國人氣索模Gigi Hadid被老竇爆響口生咗

美國人氣索模Gigi Hadid為歌手男友Zayn Malik佗B隨時生得，而Gigi老竇Mohamed Hadid昨日於社交網兌開為孫子女創作的詩，因而令人懷疑Gigi是否已經生咗？

Mohamed在詩中說：「哈囉小小孫子女，係我。我好開心。我朝着太陽與月亮祝福你。祝你生活愉快。知道外公總是在附近，親愛的，我會為你做任何事情。當我聽到你將來臨時，我微笑着並擦乾眼淚。我哭了因為我知道我的心永遠屬於你。」

除了Gigi父親公開給孫子女的詩惹來粉絲懷疑之外，即將做人阿姨的Gigi模特兒妹妹Bella Hadid日前貼姊妹的搞笑相，亦令人懷疑Gigi是否生咗！照片中Bella揭開衫摸肚皮而大肚家姐Gigi就摸住大肚。Bella留言話張相係6月時拍攝，Bella搞笑留言：「兩個麵包喺焗爐，除咗我係因為漢堡包造成，而Gigi個肚就由Zayn搞到咁。我真係好愛你哋，停唔到喊。」Gigi秘密生B的消息傳出後，有粉絲留言問Mohamed女兒是否生咗，Mohamed隨即否認話未生得。