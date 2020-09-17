IB攻略：英國升學最後衝刺3大 Checklist

如想到英國升讀大學，UCAS的首輪申請即將完結，現提供最後衝刺懶人包，祝各位同學順順利利。（設計圖片）

英國UCAS首輪申請即將完結，筆者教育中心每天都有大量家長查詢，所以筆者也趁這次和各位讀者分享常見問題，提供英國升學懶人包。

校內申請死線更為重要

首先，IB同學要留意申請死線。UCAS一般有兩個死線，如果申請牛劍或醫科學生，要於2020年10月15前完成所有申請，而普通學科或其他大學死線則是2021年1月15號。不過，同學要留意的是校內的申請死線更為重要，因為學校掌握了你的預計分呈交和老師推薦信，有些ESF學校死線可以是9月底，同學要盡早準備。

報讀法律系或醫科天賦考試

醫科需要UCAT或BMAT基準考試，UCAT考試在10月1號，BMAT考試則在11月開考，然而LNAT就是法律系的基準考試，考試日期是10月15號。報考了的同學記得要去考試。沒有報考的同學，選大學時需要看清楚要求，有沒有哪些大學是不需要基準考試；就算同學有IB 45/45 ，如果大學要求一定要有這些天賦測試，而同學又沒有事前報考，可以拿到Offer的機會是零。

語文考試可以放榜後考

英國大學多會要求學生考IELTS語文能力測試。有些大學可以接受IB英文第一語言Level 5 或Level 6 作為代替，但是IB英文考試放榜於2021的7月中，若IB學生到那時才知道失手，同學會非常緊張，所以任何情況都最好有兩手準備，考完IB考試後，及至6至7月再報考IELTS就最好啦！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣