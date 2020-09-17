【又發癲】Kanye West自拍向格林美音樂獎射尿

美國饒舌「癲王」Kanye West自美國國慶日宣布選今屆美國總統之後，不斷發癲行為古怪。更在社交網留言猛烈抨擊老婆Kim Kardashian以及外母Kris Jenner。日前Kanye又嚟料於社交網連發多個留言鬧爆唱片公司以及NBA。其中他自爆嘗試向兩間唱片公司買番自己的歌曲版權，仲公開多頁唱片合約。之後更將行動「升級」，將多年前獲得的格林美音樂獎掉在馬桶內，然後向個獎座射尿！

他公開自己向格林美音樂獎射尿並留言說：「相信我...我唔會停止。」過往Kanye獲過21個格林美音樂獎。除了「射獎」之外，Kanye亦燒埋財經雜誌《福布斯》（Forbes）高層Randall Lane嗰疊，批評他是白人至上主義者並公開他的聯絡資料。由於Kanye行為「過激」即被社交網暫停他的戶口12小時。Kanye唯有借NBA球星Rick Fox個社交網戶口繼續「發聲」。

查實Kanye早與格林美都有過節，5年前他曾在格林美音樂獎上搗亂。當時大會頒年度最佳專輯獎給男歌手Beck，他還未致謝辭先被突然衝上台的Kanye「嚇窒」，當時Kanye為失獎的好友Beyonce抱不平。而最終在搶走Beck的咪高峰前，他自行跑回台下。事後他受訪時仍忿忿不平：「如果格林美希望得到藝人支持，便不要玩弄我們。如果Beck懂得尊重藝人的話，便請把獎項交還Beyonce。」