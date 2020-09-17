【三十而立】「李莫仇」張詩欣事業目標唔係做女一

藝人張詩欣憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》「李莫仇」逐漸嶄露頭角，但入行六年來，也曾經歷銀行戶口結餘不足一百元的苦日子，她說：「當時戶口得番雙位數，要叫屋企人過70幾蚊畀我，但佢哋由始至終都冇反對，反而係擔心我冇錢用。我都幾任性，恃住自己最細個，將責任交畀哥哥家姐。」三十而立，今年她正式踏入三字頭，但仍未闖出一番事業，她默默在心中訂立目標：「我想做到女二，女一就唔敢諗啦！」

劇中她扮醜女向「朱凌凌」吳偉豪發動猛烈追求攻勢，二人經常有身體接觸，她說：「入行第一次同男演員咁近距離接觸，初頭都會好怕醜，佢就不斷安慰我，叫我放鬆啲，依家熟咗就嘻笑怒罵。」但她坦言好開心能扮演醜角：「我有自知之明，由入行已經知唔會做靚女角色，難得有醜角令到大家注意，好開心。」

單眼皮的她回憶中學時期曾被取笑「豆豉眼」，又坦言曾有割雙眼皮的念頭：「有日我叫化妝間姐姐幫我貼雙眼皮貼，佢話：『既然個個都雙眼皮，點解要追求一樣，就算你變咗雙眼皮，係咪就代表靚！』呢句令我唔再執着。」