【狂迷被判入獄】Taylor出席鄉謠頒獎禮鬆一口氣

荷里活名人紅星被狂迷滋擾的事件屢見不鮮，美國天后Taylor Swift於2016年被狂迷Eric Swarbrick騷擾，狂迷在騷擾Taylor的兩年間不時寄信給她作恐嚇，內容包括「我想強姦Taylor Swift，因為我好憎佢」等，最終搞到Taylor申請禁制令。而該狂迷昨日因跟蹤以及傳遞恐嚇信和電郵而被判入獄30個月。狂迷入獄令Taylor鬆一口氣，昨日她出席在美國田納西州納什維爾舉行的2020年鄉謠音樂學院頒獎禮（ACMA）。

雖然玩鄉謠音樂出身的Taylor並沒有提名，但仍然有在頒獎禮上表演首次現場唱新歌。據知因疫情關係，Taylor沒有安排化妝師為她化妝，髮型、化妝以及造型都由她自己負責。除了Taylor之外，一眾鄉謠界猛人包括天后Carrie Underwood、天王Blake Shelton、任主持的Keith Urban等都有出席，其中5項提名的Carrie更與男歌手Thomas Rhett分享年度藝人大獎。

ACMA原本於4月5日在拉斯維加斯舉行，但最終因疫情而押後至昨日移師到納什維爾三個不同場地舉行。