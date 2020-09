PS5推出日期確定！售價明打Xbox

上周Xbox陣營公布了新次世代主機的售價與推出日期,事隔一周Playstation這邊終於作出回應,剛剛官方便宣布了相關資料,一齊睇睇!

PS5將於11月12日於7個主要市場:美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭和南韓推出,並將於11月19日於全球包括歐洲、中東、南美、亞洲和南非在內的其他地區推出。PS5數位版的建議零售價為US$399.99,而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為US$499.99。預購活動將於明日開始於特定零售商店展開。

Xbox Series S及Series X將於今年11月10日面世,售價分別為US$299及US$499,如今PS5只遲兩天推出,定價又相若,玩家投向那一邊懷抱,相信就要看硬件表現及遊戲內容了。這方面兩款PS5均內置相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面,同時配備超高速SSD及整合式I/O,加載速度有保證。兩款PS5均支援全新DualSense無線控制器和3D音效技術,較上代有更佳的操作及聲音體現。

遊戲方面,新公布的支援大作有幾款,包括《Devil May Cry 5 Special Edition》 、《Final Fantasy XVI》 、 《Five Nights at Freddy's Security Breach》、《Hogwarts Legacy》 及 全新《God of War》 ,其他作品包括《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》、《Call of Duty: Black Ops Cold War》和《Demon's Souls》等也即將登陸PS5平台,當中獨佔遊戲建議零售價將介乎US$49.99至US$69.99之間,跟目前PS4版本相若。

至於大家最關心的問題,即香港定價及推出日期,由於PS5在中國大陸地區的上市日期未定,香港區的銷售詳情暫時未有官宣,我哋會同大家繼續跟進!