PS5推出日期確定！售價明打Xbox

PS5數位版的建議零售價為US$399.99，而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為US$499.99，兩部機都比業界預計便宜。（互聯網）

上周Xbox陣營公布了新次世代主機的售價與推出日期，事隔一周Playstation這邊終於作出回應，剛剛官方便宣布了相關資料，一齊睇睇！

PS5將於11月12日於7個主要市場：美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、新西蘭和南韓推出，並將於11月19日於全球包括歐洲、中東、南美、亞洲和南非在內的其他地區推出。PS5數位版的建議零售價為US$399.99，而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為US$499.99。預購活動將於明日開始於特定零售商店展開。

Xbox Series S及Series X將於今年11月10日面世，售價分別為US$299及US$499，如今PS5只遲兩天推出，定價又相若，玩家投向那一邊懷抱，相信就要看硬件表現及遊戲內容了。這方面兩款PS5均內置相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面，同時配備超高速SSD及整合式I/O，加載速度有保證。兩款PS5均支援全新DualSense無線控制器和3D音效技術，較上代有更佳的操作及聲音體現。

遊戲方面，新公布的支援大作有幾款，包括《Devil May Cry 5 Special Edition》 、《Final Fantasy XVI》 、 《Five Nights at Freddy's Security Breach》、《Hogwarts Legacy》 及 全新《God of War》 ，其他作品包括《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》、《Call of Duty: Black Ops Cold War》和《Demon's Souls》等也即將登陸PS5平台，當中獨佔遊戲建議零售價將介乎US$49.99至US$69.99之間，跟目前PS4版本相若。

至於大家最關心的問題，即香港定價及推出日期，由於PS5在中國大陸地區的上市日期未定，香港區的銷售詳情暫時未有官宣，我哋會同大家繼續跟進！