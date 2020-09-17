食材專門店　主題式料理三餐

香港超市、便利店林立，但有時想特別買某個國家或某種食材，都要花費一番工夫尋找，近日本地開設了不同主題和國家的食材專門店，即使被迫留港，都可以買回家慢慢煮，止一止旅遊癮。

一站式韓食

旺角開設的新世界韓國食品，面積有2,700呎，較一般的韓式雜貨店大得多。店內主打3個美食品牌，無論是想買烤豬手、牛里脊肉、豬肉餅或五花腩，甚至醃好的食材統統都有，在家烤肉話咁易，又或是買各式火鍋料、湯底等在家吃韓式火鍋一樣得。另外還有多款泡菜、拌菜、醬菜等，用來佐飯一流。趕時間的話，組合百變的韓式便當任君選擇。新張期內還有不少優惠，如優惠價買零食幸運福袋和按消費換領禮品，各個品牌亦有不同的優惠內容，以後想買韓國食材，就不一定只到尖沙咀了。

瑞典急凍美食

提到瑞典菜，首先想到就是肉丸，很多人以為只得某間瑞典家具店有得賣，原來深水埗近日開設了一間瑞典食材專門店肉丸先生，店主是居港多年的瑞典人，店內有不同口味的家鄉肉丸，除了烚煮和煎香，店主更教大家利用現時流行的氣炸鍋來煮。另外還有薯粒、豬手、芝士批、果醬、麵包、肉類、海鮮、批撻，甚至連雪糕和蛋糕都有，想炮製一餐全瑞典宴，完全無難度。

食飽「素」貨

西營盤開設的素食店吉祥草，集餐廳和超市於一身，客人可先在餐廳品嘗意大利麵、蘑菇湯、烤大啡茄素漢堡、湯素餃子、日式素雞雜菜咖喱沾烏冬等西日餐點，吃飽後再慢慢掃貨。超市一邊的貨品包羅萬有，純素雪糕、牛角包、素肉、各式素麵和調味料，少見的可樂餅和、純素羊腩和無酒精啤酒等都有，令素食的選擇都變得多元化。