護膚新概念「Slow Beauty」　皮膚都要慢活

香港人生活節奏急速，甚麼都講求「快」，行路要快、吃飯要快、效率要快，一切都要快快快。但近年卻興起了「慢活」的生活方式，重質不重量，慢下腳步，好好的享受生活、感受心靈。隨着「慢活」的興起，連護膚都有了新的概念─「Slow Beauty」 ，慢妝不追求瞬間見效的護膚產品，而是要溫和的改善肌膚，由內而外散發天然的光澤，找到適合且長效的產品。

何謂「Slow Beauty」？

為了迅速見效的美容效果，不少人會豪花千金去做護膚療程、購買護膚品，甚至在臉上塗上一層又一層，但是不是貴的就一定是好？快速見效又有沒有副作用或者是否長效都不一定了解。而「慢妝」的概念即是化繁為簡，主要針對產品的成分，選擇溫和、天然、有機的原材料，由內而外的改善膚質，選擇適合自己的產品，亦會同時考慮個人生活方式，不追求速度，亦不盲目跟風。

「Slow Beauty」的好處：

一些護膚品中的成分含有有害物質，透過吸收有機會進入血液，如聚乙二醇、石化物質、脂肪醇、矽油、棕櫚油衍生物等，長期使用對身體有潛在的危險。而「慢妝」提倡用上天然而有機的產品，成分盡量使用植物的萃取和天然油分，用大自然的力量修復、呵護肌膚，這些純粹的成分不會慢性的侵害皮膚。此外，減少使用有害物質，甚至減少購買五花八門的護膚品也可為環境出一分力，如果想了解更多護膚品的成分可以參考INCI國際化妝品原料列表 。

「Slow Beauty」理念來源：

「慢妝」其實並非一個新的概念，早在2012年比利時的Julien Kaibeck就開始推行「Slow Cosmétique（慢妝）」的理念。身為美容師和芳療師的他因為意識到當時大部分的產品中都含有化學成分，對地球和人類都有潛在危害，受到當時「慢食」運動的啟發，發起了「Slow Cosmétique」的消費者行動。現今，這概念已在歐美廣泛流行，更有不少有機護膚品牌相繼成立，更把「Slow Cosmétique」作為品牌哲學。

而Julien 更成立了「Slow Cosmétique Association（慢妝行動協會）」，目前已經運作了8年，致力於各國推動Slow Cosmétique消費者行動 ，更會給符合標準的產品品牌提供「慢妝印章」（Mention Slow Cosmétique），目前已達236個品牌，想了解的人士可以到「 Slow Cosmétique Association」的官方網站查看這些品牌。

甚麼才算是「慢妝產品」？