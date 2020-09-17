福岡名物明太子　打造鹹鮮風味

香港人平均一年最少去一次日本，成年無得飛，各位日本迷應「餓」咗好耐。日本明太子品牌鱈卵屋最近和不同的餐廳聯乘，由9月15日開始推出「明太子祭」，各間餐廳都會選用日本福岡博多的新鮮明太子入饌，鹹鮮的明太子配不同的菜式，包括三文治、咖喱飯、麵條或小食等，而大部分都是親民價格，食咗當去咗轉日本吧！

創意Fusion

居酒屋塚田農場創作出有趣的海苔明太子年糕薄餅，薄餅麵糰以年糕來代替，抹上日本甜醬油再加厚切明太子塊，烘烤後年糕外脆內軟，和鹹鮮辛香的明太子來配，味道濃郁。

撈麵VS薯條

治麵連鎖店三田製麵所推出特製明太子撈麵，以日式醬油調配的秘製湯底，配上粗麵、明太子和紫蘇葉碎，吃前記得拌勻所有材料，每條麵都沾上鮮味的明太子粒，加上清新的紫蘇葉，味道剛好中和。另一款明太子沙律醬薯條，輕輕蘸上醬汁來吃，鹹香脆口，用來佐啤酒一流。

脹卜卜章魚燒

以往吃章魚燒，就會淋上濃濃的醬汁，Gin Curry就改用明太子蛋黃醬來配搭，熱辣辣的章魚燒配上滑溜的醬汁，分外惹味吸引。另外還有明太子吞拿咖喱飯及蛋包咖喱飯選擇，和濃郁的咖喱汁拼配，香氣更濃。

熱辣辣鐵板飯

Pepper Lunch的招牌鐵板，相信很多人都試過，由9月15日至11月30日，指定分店一口氣推出明太子黑椒牛肉飯、黑椒雞肉、黑椒三文魚和三文魚意大利麵4款，熱辣辣鐵板配上明太子、黑椒汁，拌米飯或意大利麵來吃，超對是重口味之選。

完美配搭

明太子和雞蛋可謂Perfect Match，由9月15日至10月30日，5019 PREMIUM FACTORY按不同分店，分別推出2款雞蛋配明太子美食。厚身的日本明太子玉子卷三文治，每一口都是綿密的質感。另一款鐵板芝士炒蛋明太子，倍感滋味。