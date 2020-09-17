同高海寧親熱嗌唔夠！馬國明唔驚湯洛雯扭耳仔

藝人馬國明及高海寧（高Ling）以劇中造型出席下周播出的新劇《C9特工》宣傳，眾人大玩遊戲，挑戰整沙律鬥廚藝。提到《唐人街》臨時抽起，改播此套拍了兩年的「倉底貨」，對此兩人大感驚喜，馬國明表示：「其實之前排過出，但唔知點解抽起，都有一、兩次，但唔會傷心。」高Ling就笑言：「但我傷心喎，所以依家突然播出就好surprise。」馬國明亦謂：「其實都冇諗過，因為《唐》budget大，通常臨近台慶月都係播budget大嘅劇，但亦唔係話我對呢套劇冇信心，雖然budget唔大，但劇本幾好，係我鍾意嘅小品，輕鬆得嚟又好多感人位，笑中有淚。」

他又笑言兩人劇中有親熱場面：「我申請番嚟㗎，可以同女神合作，但高Ling今次都好大突破，今次要演個肥師奶。」高Ling開心謂：「連續4套劇出街，但角色、造型、性格都唔同。」問到兩人親熱場面是如何？馬國明笑言：「我哋係兩公婆，會喺床上傾偈。（淨係傾偈？）求婚都有錫，但申請唔到其他，promo已經出晒嗰啲親熱畫面，拍嗰陣我心跳加速㗎。」問到可會不准女友湯洛雯（靚湯）睇親熱場面？他笑說：「唔會。（會一齊睇？）冇所謂。（唔怕畀佢扭耳仔？）唔會嘅。」

身為靚湯好友的高Ling說：「我哋可以一齊睇，靚湯好大方嘅。」馬國明又大讚高Ling專業，拍第一場戲已整親個頭，但仍堅持繼續拍攝，高Ling笑言：「醫生話會自己好番，依家好啲，好似仲開咗竅。」