【昔日情侶】台灣當紅藝人破冰和解哄動娛圈

台灣多棲藝人黃鴻升（小鬼）昨日驚爆離世，消息震驚中港台，其舊愛楊丞琳更傷心欲絕徹夜難眠。唔少人都話「男女之間冇純友誼」，但呢對昔日情侶就否定咗呢句說話，其實喺台灣娛圈都有唔少當紅明星再見亦是朋友！

天王周杰倫（周董）同天后蔡依林（Jolin）無論身份定地位都非常匹配，兩人2001年認識，雖然一直冇認戀，但拍拖已經係公開的秘密！不過直到2005年，周董被拍到與侯佩岑勾肩約會，令呢段「雙J戀」正式玩完！Jolin事後憔現身，更形容「這是我談過最誇張的戀情」。分手5年後，Jolin竟為對方擔任演唱會嘉賓，世紀合體令人驚喜萬分，翌年兩人互換角色，喺台上更有親密互動！2013年，兩人喺《金曲獎》上同台，不過當被叫擁抱時就當聽唔到！而最近一次兩人合體就係喺澳門一個頒獎禮上，但咁啱李宇春夾喺兩人中間，全程冇交流！如今周董同昆凌一家四口有兒有女，相反最近40歲生日嘅Jolin自2016年同錦榮分手後都冇新戀情，網民都祝福佢早前搵到Mr.Right呀！

同係靚仔靚女嘅林志穎林心如1995年合拍電影《校園敢死隊》結緣，隨即擦出愛火，當時林志穎父親曾暗示林心如係仔仔唯一帶返屋企嘅女朋友，不過隨着男方入伍當兵，女方去大陸拍戲，分隔兩地最終分手收場！相隔20年後，林志穎爆出分手內幕，直言：「林心如哪都好，就是異性緣好到離譜。」不過如今兩人都各有家庭，生活幸福，林志穎早前更上載同林心如老公霍建華合照！

徐熙娣（小S）同黃子佼都係知名主持，兩人拍拖4年多2000年分開，有傳男方以愛上曾寶儀為由向小S提出分手，爆出三角戀，兩人不歡而散。2005年，小S與另一半許雅鈞修成正果拉埋天窗。直到2015年，黃子佼上小S主節嘅《康熙來了》握手攬攬喊住和解，成功破冰！而黃子佼今年3月就同細19年女友孟耿如結束7年愛情長跑註冊結婚，大團圓結局！