靈敢侶情：機會是留給有準備的人

如果因為我一個人準備不足，而要團隊背後的家人等他們回家、吃飯、看功課，實在太沒禮貌。（作者提供）

每逢出去拍攝，我都會十分緊張，但緊張並非源於要面對鏡頭，這方面我早已習慣，我是怕阻人收工。

一組拍攝煮食節目的團隊，多數有6至10多人，但在我來說，是6至10多個家庭。導演有丈夫、燈光師有太太、收音師有父母、編審和主持有兒女，如果因為我一個人準備不足，而要團隊背後的家人等他們回家、吃飯、看功課，實在太沒禮貌。

於是每逢拍攝，我都會在前一晚將可以預先做的都做好，蛋糕先焗好、裝飾先做好、菜和肉先洗好和量好分量，只要萬事俱備，便能令拍攝更順利。而除了材料，我還會好好護膚，因為假如我的皮膚又髒又乾，化妝師便可憐了，肯定要花更多時間去處理我的乾紋和黑眼圈。

當然，要在一晚之內將8成工作預先做好，我會花更多時間，但我是這樣看的︰如果我一個人用多16小時，可以換來10個人、每人省4小時，即合共40小時，同時又可以讓10個人準時回家吃晚飯，那我花的16小時便很值得了！

不過我這樣說，並非要告訴大家「做人要懂事」，因為人若要懂事，必須有經驗和經歷。因為錯過，我們才會學懂。所以我想說的是︰

各位朋友們，不要害怕犯錯，只要我們保持謙虛，願意從錯誤中學習，人總會漸漸成長。如果你跟20歲的我說︰用自己的16小時去替別人省40小時，我肯定會萬般不情願，而且還會想︰為何要我辛苦去遷就你？你和我不是平等的嗎？

但當我們的經歷都多了、受過的挫折多了，我們自然會明白︰世事的玄機在於循環，並非你贏了、我就要輸；你用多了時間，我便等於唔使做。能夠令他人平和，自己便會活在平和之中。漸漸地，我還深深感受到一個額外的獎勵︰原來當夥伴跟我合作得放心和開心，機會便會隨之而來。這時候，你便會比很多還在等待、還在跌跌碰碰的人順利了。

所以秘訣就是︰讓自己成長、讓別人放心，好好製造自己的循環，你便可以活在平和快樂之中。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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