開箱男︰4K神仙棒　隨心所拍

不少Youtuber都喜歡用手機配合穩定器拍片，但是穩定器Size唔細，用得耐都咪話唔手軟！所以近年口袋雲台相機應運而生，好似由INDIEGOGO眾籌而來的Snoppa Vmate就只有手掌咁大，並提供全面直播及錄影功能，恍如一枝拍片神仙棒！

上落樓梯依然穩定

雖然Vmate體積只有37.6×122×32.3mm，重量僅125g，卻有齊三軸雲台連鏡頭，可以拍攝H265 4K-UHD@60FPS的高畫質影片，每秒最高幀數達60張。同時鏡頭視野闊達400度，又能夠隨意翻轉鏡頭，實測無論快步影景或自拍，甚至上落樓梯，它依然能夠穩定拍攝。它提供全跟隨、水平跟隨及鎖定模式，並支援RAW儲檔、相片拼接、縮時、延時軌迹，玩法多多趣味十足！

畫中畫實時直播

Vmate機面設有一個1.22吋觸控式屏幕，大部分功能都可借此操作。若嫌屏幕太細撳得辛苦，只要把手機固定在附送的專用夾上，經藍牙配對後便可以利用App操作兼設定更多選項，當中的直播模式兼容Facebook、Youtube、IG等社交平台，支援畫中畫前後鏡頭錄影，更可瀏覽跟隨者留言，完全為一眾Vlogger或Youtuber而設。特別一提，此機還配置了降噪收音咪，也容許接駁其他收音工具，令收音質素更完善。